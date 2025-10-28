Cogeco Aktie

WKN: 887047 / ISIN: CA19238T1003

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Cogeco verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cogeco lässt sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cogeco die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Cogeco im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,91 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,02 CAD je Aktie gewesen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 747,0 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 768,7 Millionen CAD in den Büchern standen.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 9,24 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 8,63 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 3,02 Milliarden CAD, gegenüber 3,07 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

