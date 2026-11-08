Ausblick: Coherus BioSciences legt Quartalsergebnis vor

Coherus BioSciences wird am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,219 USD. Das entspräche einem Gewinn von 29,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,310 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 37,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 11,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,9 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,877 USD je Aktie, gegenüber 1,43 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 60,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 42,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net