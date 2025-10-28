Ausblick: Cohu öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cohu wird am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,198 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,390 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 31,09 Prozent auf 125,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,122 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,490 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 448,1 Millionen USD, gegenüber 401,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at