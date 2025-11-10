Ausblick: CoinShares International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CoinShares International wird am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,280 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CoinShares International ein EPS von 2,85 SEK je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 31,0 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,01 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD, während im vorherigen Jahr noch 21,08 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 126,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8,43 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at