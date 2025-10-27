Erste Schätzungen: CoinShares International verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CoinShares International stellt voraussichtlich am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,280 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,85 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 31,0 Millionen USD für CoinShares International, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,01 Milliarden SEK erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,46 USD aus. Im Vorjahr waren 21,08 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 126,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 8,43 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at