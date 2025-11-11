Companhia Paranaense de Energia - COPE b Aktie
WKN: 905601 / ISIN: BRCPLEACNPB9
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Companhia Paranaense de Energia - COPE B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Companhia Paranaense de Energia - COPE B wird am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,146 BRL je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,430 BRL je Aktie erzielt worden.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 5,09 Milliarden BRL gegenüber 5,74 Milliarden BRL im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 11,18 Prozent.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,689 BRL, gegenüber 0,980 BRL je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 21,04 Milliarden BRL im Vergleich zu 22,65 Milliarden BRL im vorherigen Jahr.
