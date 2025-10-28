Erste Schätzungen: Companhia Paranaense de Energia - COPE B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Companhia Paranaense de Energia - COPE B gibt voraussichtlich am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,146 BRL je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Companhia Paranaense de Energia - COPE B ein EPS von 0,430 BRL je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,14 Milliarden BRL – ein Minus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Companhia Paranaense de Energia - COPE B 5,74 Milliarden BRL erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,689 BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,980 BRL einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 21,03 Milliarden BRL aus, nachdem im Vorjahr 22,65 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

