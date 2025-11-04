Ausblick: Compania Cervecerias Unidas SA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Compania Cervecerias Unidas SA veröffentlicht am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 44,15 CLP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 79,97 CLP je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Compania Cervecerias Unidas SA nach den Prognosen von 3 Analysten 698,56 Milliarden CLP umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 665,82 Milliarden CLP umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 427,67 CLP, gegenüber 435,57 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 3.049,39 Milliarden CLP geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.904,57 Milliarden CLP erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at