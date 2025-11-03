Ausblick: ComScore präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ComScore wird am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,915 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ComScore ein EPS von -12,790 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,17 Prozent auf 88,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte ComScore noch 88,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,62 USD, wohingegen im Vorjahr noch -15,530 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 361,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 356,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at