Ausblick: Concord Biotech informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Concord Biotech wird am 13.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,30 INR je Aktie gegenüber 9,15 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Concord Biotech 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,52 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 18,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Concord Biotech 3,10 Milliarden INR umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 38,70 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 35,52 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,99 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 11,80 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at