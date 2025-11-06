Conduent Aktie

WKN DE: A2DGMC / ISIN: US2067871036

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Conduent legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Conduent stellt am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,065 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Conduent noch 0,720 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Conduent in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,57 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 794,3 Millionen USD im Vergleich zu 807,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,285 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,23 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 3,13 Milliarden USD, gegenüber 3,36 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

