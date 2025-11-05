Ausblick: Consolidated Edison legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Consolidated Edison lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,74 USD. Dies würde einem Zuwachs von 2,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Consolidated Edison 1,69 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,22 Milliarden USD – ein Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Consolidated Edison 4,09 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,63 USD im Vergleich zu 5,24 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 16,33 Milliarden USD, gegenüber 15,26 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at