Constellation Brand a Aktie
WKN: 871918 / ISIN: US21036P1084
|
05.10.2025 07:01:06
Ausblick: Constellation Brands A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Constellation Brands A wird am 06.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,38 USD gegenüber -6,590 USD im Vorjahresquartal.
15 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,46 Milliarden USD gegenüber 2,92 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 15,85 Prozent.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 11,49 USD, gegenüber -0,450 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 9,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,21 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!