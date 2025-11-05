Contura Energy Aktie
WKN DE: A2QNUN / ISIN: US0207641061
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Contura Energy legt Quartalsergebnis vor
Contura Energy präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,525 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 18,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 546,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 671,9 Millionen USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -3,610 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 14,28 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 2,19 Milliarden USD, gegenüber 2,96 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
