Ausblick: Core Natural Resources legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Core Natural Resources lässt sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Core Natural Resources die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Core Natural Resources für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,718 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,22 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Core Natural Resources in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80,41 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,03 Milliarden USD im Vergleich zu 569,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,990 USD im Vergleich zu 9,61 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 4,20 Milliarden USD, gegenüber 2,21 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at