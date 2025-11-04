CoreCivic Aktie

Ausblick: CoreCivic veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CoreCivic wird sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,272 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 491,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 543,1 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,14 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,620 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,12 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,96 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

