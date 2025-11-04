CoreCivic Aktie
WKN DE: A2DGL0 / ISIN: US21871N1019
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: CoreCivic veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
CoreCivic wird sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,272 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 491,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 543,1 Millionen USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,14 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,620 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,12 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,96 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CoreCivic Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: CoreCivic veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: CoreCivic präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: CoreCivic öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: CoreCivic öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: CoreCivic informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu CoreCivic Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|CoreCivic Inc Registered Shs
|16,10
|-0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.