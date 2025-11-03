Corteva Aktie
WKN DE: A2PKRR / ISIN: US22052L1044
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Corteva stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Corteva wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 19 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,507 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 33,29 Prozent erhöht. Damals waren -0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
15 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,47 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,12 USD je Aktie, gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 17,60 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 16,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
