Ausblick: COSCO SHIPPING Energy Transportation verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

COSCO SHIPPING Energy Transportation präsentiert in der am 30.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,230 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,170 CNY je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 6,26 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 14,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,47 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,988 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,850 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 25,01 Milliarden CNY, gegenüber 23,13 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at