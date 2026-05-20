Covalon Technologies Aktie

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WKN DE: A2H7RH / ISIN: CA22282D3022

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20.05.2026 07:01:06

Ausblick: Covalon Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Covalon Technologies stellt am 21.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,020 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Covalon Technologies mit 0,020 CAD je Aktie genauso viel verdient.

Auf der Umsatzseite soll Covalon Technologies 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 9,3 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 22,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Covalon Technologies 7,6 Millionen CAD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,070 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 0,080 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 36,4 Millionen CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 32,8 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at

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