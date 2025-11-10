Ausblick: COVER präsentiert Quartalsergebnisse

COVER wird am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 28,18 JPY je Aktie gegenüber 24,18 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

COVER soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,91 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 101,02 JPY, gegenüber 88,70 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 55,05 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 43,40 Milliarden JPY generiert wurden.

