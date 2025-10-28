COVER Corporation Registered Shs Aktie

WKN DE: A3D7Z7 / ISIN: JP3218500001

28.10.2025

Erste Schätzungen: COVER stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

COVER wird voraussichtlich am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 28,18 JPY je Aktie gegenüber 24,18 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 19,74 Prozent auf 12,80 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 101,22 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 88,70 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 55,27 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 43,40 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

