COVER Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D7Z7 / ISIN: JP3218500001
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: COVER stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
COVER wird voraussichtlich am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 28,18 JPY je Aktie gegenüber 24,18 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 19,74 Prozent auf 12,80 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 101,22 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 88,70 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 55,27 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 43,40 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu COVER Corporation Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu COVER Corporation Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|COVER Corporation Registered Shs
|1 852,00
|-0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.