Ausblick: Covestro stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Covestro wird am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,170 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Covestro noch 0,090 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 3,69 Milliarden USD – ein Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 3,96 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,975 USD im Vergleich zu -0,760 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 15,28 Milliarden USD, gegenüber 15,34 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at