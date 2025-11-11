Ausblick: CPALL gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CPALL gibt am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,734 THB. Im Vorjahresquartal waren 0,610 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CPALL in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 242,89 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren noch 234,04 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,12 THB im Vergleich zu 2,77 THB im Vorjahr. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 1.005,34 Milliarden THB, gegenüber 959,00 Milliarden THB im vorigen Jahr.

