Ausblick: Crane legt Quartalsergebnis vor

Crane wird sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,49 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 3,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 578,9 Millionen USD gegenüber 597,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,78 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,05 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,29 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,13 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at