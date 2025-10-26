Crane Holdings Aktie
WKN DE: A3D5X7 / ISIN: US2244081046
|
26.10.2025 07:01:06
Ausblick: Crane legt Quartalsergebnis vor
Crane wird sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,49 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 3,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 578,9 Millionen USD gegenüber 597,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,78 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,05 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,29 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,13 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
