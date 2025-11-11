Creative Realities Aktie
Ausblick: Creative Realities legt Quartalsergebnis vor
Creative Realities wird am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,123 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 22,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Creative Realities für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 11,1 Millionen USD aus.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,053 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,340 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 49,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 50,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
