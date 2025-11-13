Ausblick: Credit Saison vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Credit Saison wird am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 123,35 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Credit Saison noch ein Gewinn pro Aktie von 74,90 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Credit Saison in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 114,78 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 109,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 466,87 JPY, gegenüber 423,02 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 473,44 Milliarden JPY im Vergleich zu 492,24 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at