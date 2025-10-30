Credit Saison Aktie

Credit Saison

WKN: 858069 / ISIN: JP3271400008

30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Credit Saison öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Credit Saison präsentiert voraussichtlich am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 123,35 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 74,90 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Credit Saison in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,85 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 114,78 Milliarden JPY im Vergleich zu 109,48 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 466,87 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 423,02 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 473,44 Milliarden JPY, gegenüber 492,24 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

