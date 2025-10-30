Credit Saison Aktie
WKN: 858069 / ISIN: JP3271400008
|
30.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Credit Saison öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Credit Saison präsentiert voraussichtlich am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 123,35 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 74,90 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Credit Saison in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,85 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 114,78 Milliarden JPY im Vergleich zu 109,48 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 466,87 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 423,02 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 473,44 Milliarden JPY, gegenüber 492,24 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Credit Saison Co. Ltd.mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Credit Saison öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Credit Saison stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: Credit Saison gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Credit Saison Co. Ltd.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Credit Saison Co. Ltd.
|3 748,00
|1,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.