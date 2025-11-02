Ausblick: Crescent Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Crescent Energy wird am 03.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,308 USD je Aktie gegenüber -0,070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 872,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 17,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 744,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,59 USD, gegenüber -0,880 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 3,61 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,93 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at