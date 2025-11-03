Crexendo Aktie
WKN DE: A1JA84 / ISIN: US2265521078
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Crexendo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Crexendo lädt am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,072 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,09 Prozent auf 17,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,320 USD im Vergleich zu 0,060 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 67,7 Millionen USD, gegenüber 60,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Crexendo Inc.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Crexendo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Crexendo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Crexendo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: Crexendo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Crexendo präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Crexendo Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Crexendo Inc.
|6,98
|7,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.