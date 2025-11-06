Crinetics Pharmaceuticals Aktie
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: Crinetics Pharmaceuticals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Crinetics Pharmaceuticals stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -1,244 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,960 USD je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 0,4 Millionen USD für Crinetics Pharmaceuticals, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -4,777 USD im Vergleich zu -3,690 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 5,1 Millionen USD, gegenüber 1,0 Millionen USD im vorigen Jahr.
