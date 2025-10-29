Ausblick: CROCS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CROCS wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,36 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Minus von 9,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 962,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 11,37 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 15,88 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,97 Milliarden USD, gegenüber 4,10 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at