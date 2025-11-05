Ausblick: Crompton Greaves Consumer Electricals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Crompton Greaves Consumer Electricals stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten schätzen, dass Crompton Greaves Consumer Electricals für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,94 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Crompton Greaves Consumer Electricals in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,30 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 19,21 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 18,96 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 32 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,24 INR im Vergleich zu 8,64 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 32 Analysten durchschnittlich bei 83,44 Milliarden INR, gegenüber 78,61 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at