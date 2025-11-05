Crompton Greaves Consumer Electricals Aktie

Crompton Greaves Consumer Electricals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AF6N / ISIN: INE299U01018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Crompton Greaves Consumer Electricals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Crompton Greaves Consumer Electricals stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten schätzen, dass Crompton Greaves Consumer Electricals für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,94 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Crompton Greaves Consumer Electricals in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,30 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 19,21 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 18,96 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 32 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,24 INR im Vergleich zu 8,64 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 32 Analysten durchschnittlich bei 83,44 Milliarden INR, gegenüber 78,61 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Crompton Greaves Consumer Electricals Ltdmehr Nachrichten

Analysen zu Crompton Greaves Consumer Electricals Ltdmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd 283,35 -0,28% Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen