Ausblick: CubeSmart präsentiert Quartalsergebnisse

CubeSmart stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,377 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CubeSmart ein EPS von 0,440 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 3,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 280,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 270,9 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,50 USD je Aktie, gegenüber 1,72 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 1,10 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at