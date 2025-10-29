Ausblick: Cullen-Frost Bankers veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Cullen-Frost Bankers wird am 30.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,38 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 563,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 21,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cullen-Frost Bankers einen Umsatz von 720,1 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,44 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 8,87 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,24 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,84 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at