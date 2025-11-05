Ausblick: Cummins informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cummins wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,81 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 5,86 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Minus von 5,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 7,98 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 20 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 22,03 USD je Aktie, gegenüber 28,37 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 32,87 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 34,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at