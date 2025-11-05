Curis Aktie
WKN DE: A3ETJD / ISIN: US2312693094
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Curis präsentiert Quartalsergebnisse
Curis wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,578 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Curis nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 2,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,9 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -2,594 USD, gegenüber -6,880 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 11,0 Millionen USD im Vergleich zu 10,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
