WKN DE: A2JRTA / ISIN: GB00BFZ4N465

29.10.2025 07:01:06

Ausblick: Cushman Wakefield legt Quartalsergebnis vor

Cushman Wakefield wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,279 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Cushman Wakefield 0,140 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,74 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 25,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,22 USD je Aktie, gegenüber 0,560 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 6,98 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 9,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

