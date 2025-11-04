Ausblick: CVRx legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CVRx wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,502 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 11,93 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,570 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CVRx in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,83 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 14,2 Millionen USD im Vergleich zu 13,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -2,030 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -2,650 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 56,0 Millionen USD, gegenüber 51,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at