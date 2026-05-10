Ausblick: CVRx präsentiert Quartalsergebnisse

CVRx stellt am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,504 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,91 Prozent erhöht. Damals waren -0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 14,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 17,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte CVRx einen Umsatz von 12,4 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,977 USD aus. Im Vorjahr waren -2,040 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 65,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 56,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at