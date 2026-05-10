CVRx Aktie
WKN DE: A3CTH9 / ISIN: US1266381052
|
10.05.2026 07:01:06
Ausblick: CVRx präsentiert Quartalsergebnisse
CVRx stellt am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,504 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,91 Prozent erhöht. Damals waren -0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 14,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 17,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte CVRx einen Umsatz von 12,4 Millionen USD eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,977 USD aus. Im Vorjahr waren -2,040 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 65,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 56,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CVRx Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: CVRx präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: CVRx mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu CVRx Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|CVRx Inc Registered Shs
|6,83
|-6,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.