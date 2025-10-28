Ausblick: CVS Health legt Quartalsergebnis vor

CVS Health veröffentlicht am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

24 Analysten schätzen im Schnitt, dass CVS Health im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,37 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,070 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 20 Analysten einen Zuwachs von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 98,81 Milliarden USD gegenüber 95,41 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 27 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,38 USD je Aktie, gegenüber 3,66 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 24 Analysten durchschnittlich auf 396,32 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 372,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at