Ausblick: Cyient präsentiert Quartalsergebnisse

Cyient stellt am 23.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 14,45 INR. Dies würde einer Verringerung von 6,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Cyient 15,47 INR je Aktie vermeldete.

16 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 17,44 Milliarden INR gegenüber 19,09 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,65 Prozent.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 51,37 INR, gegenüber 55,95 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 73,68 Milliarden INR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 73,60 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at