Ausblick: CytomX vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

CytomX präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,049 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CytomX in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 65,81 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 11,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 33,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,047 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,380 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 93,0 Millionen USD, gegenüber 138,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at