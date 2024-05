Ausblick: Danske Bank AS (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Danske Bank AS (spons ADRs) äußert sich am 03.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,474 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Danske Bank AS (spons ADRs) 0,430 USD je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,01 Milliarden USD gegenüber 5,23 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 61,51 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,84 USD, gegenüber 1,80 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 8,09 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 21,48 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at