Ausblick: Darden Restaurants gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Darden Restaurants äußert sich am 18.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 30 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,10 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,38 Prozent erhöht. Damals waren 1,82 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 26 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,42 Prozent auf 3,08 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 32 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,59 USD, gegenüber 8,86 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 29 Analysten auf durchschnittlich 13,07 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,08 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at