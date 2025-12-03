Darden Restaurants Aktie
WKN: 895738 / ISIN: US2371941053
|
03.12.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Darden Restaurants legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Darden Restaurants veröffentlicht voraussichtlich am 18.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 30 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,11 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Darden Restaurants noch 1,82 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Darden Restaurants im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,07 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 26 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,29 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 32 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,62 USD, gegenüber 8,86 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 29 Analysten im Durchschnitt 13,07 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,08 Milliarden USD generiert worden waren.
