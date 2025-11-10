Data Group Aktie

Data Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANG2 / ISIN: CA23761M1023

<
10.11.2025 07:01:06

Ausblick: Data Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Data Group wird am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,000 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,050 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 103,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 108,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,170 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,060 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 453,5 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 480,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

