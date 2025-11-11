Ausblick: Data Patterns (India) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Data Patterns (India) stellt am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 6,70 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,84 Prozent erhöht. Damals waren 5,41 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Data Patterns (India) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,50 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,32 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 910,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 49,15 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 39,62 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,88 Milliarden INR, gegenüber 7,08 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at