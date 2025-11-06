Delek Logistics Partners LP Partnership Units Aktie

WKN DE: A1J7X0 / ISIN: US24664T1034

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Delek Logistics Partners LP Partnership Units legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Delek Logistics Partners LP Partnership Units präsentiert in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,04 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Delek Logistics Partners LP Partnership Units ein EPS von 0,710 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 18,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 253,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 214,1 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,65 USD, gegenüber 2,99 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 1,01 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 940,6 Millionen USD generiert worden waren.

