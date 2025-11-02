Ausblick: Dennys legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dennys lässt sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Dennys die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,103 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Dennys 0,120 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 4,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 116,3 Millionen USD gegenüber 111,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,422 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,410 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 475,6 Millionen USD, gegenüber 452,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at