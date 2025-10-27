Ausblick: Deutsche Bank Mexico gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Deutsche Bank Mexico wird am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 1,15 MXN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 6,44 MXN je Aktie erzielt worden.

Deutsche Bank Mexico soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,08 Milliarden MXN abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 49,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,06 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,02 MXN je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 17,20 MXN je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 12,43 Milliarden MXN, gegenüber 8,62 Milliarden MXN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at